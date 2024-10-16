Собираюсь обустраивать двор и хочу положить тротуарную плитку.

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Собираюсь обустраивать двор и хочу положить тротуарную плитку.

Новое сообщение Kanniga » 16 окт 2024, 17:57

Собираюсь обустраивать двор и хочу положить тротуарную плитку. Посоветуйте, где в Москве можно купить качественную плитку по адекватной цене?


Kanniga
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Сообщения: 139
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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Re: Собираюсь обустраивать двор и хочу положить тротуарную плитку.

Новое сообщение Axilless » 16 окт 2024, 20:43

В Москве полно предложений по укладке тротуарной плитки "под ключ". Но учти, что тут лучше не экономить — если мастера халтурят, то через год плитка начнёт ходуном ходить, и все деньги на ветер.
Axilless
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Сообщения: 118
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Re: Собираюсь обустраивать двор и хочу положить тротуарную плитку.

Новое сообщение Harlitood » 16 окт 2024, 21:57

Мы недавно решили обновить двор и заказали тротуарную плитку под ключ на https://moskov.plitka-36.ru . Всё сделали просто идеально: от выбора плитки до установки. Очень профессиональный подход, теперь наш двор выглядит просто шикарно!
Harlitood
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Re: Собираюсь обустраивать двор и хочу положить тротуарную плитку.

Новое сообщение beml » 24 янв 2025, 11:22

Я через доски объявления быстро нашел продавцов тротуарной плитки по не дорогой цене , там посмотрите .
beml
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