Собираюсь обустраивать двор и хочу положить тротуарную плитку.
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Собираюсь обустраивать двор и хочу положить тротуарную плитку.
Собираюсь обустраивать двор и хочу положить тротуарную плитку. Посоветуйте, где в Москве можно купить качественную плитку по адекватной цене?
- Kanniga
- Фанат
-
- Сообщения: 139
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
-
Re: Собираюсь обустраивать двор и хочу положить тротуарную плитку.
В Москве полно предложений по укладке тротуарной плитки "под ключ". Но учти, что тут лучше не экономить — если мастера халтурят, то через год плитка начнёт ходуном ходить, и все деньги на ветер.
- Axilless
- Фанат
-
- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
-
Re: Собираюсь обустраивать двор и хочу положить тротуарную плитку.
Мы недавно решили обновить двор и заказали тротуарную плитку под ключ на https://moskov.plitka-36.ru . Всё сделали просто идеально: от выбора плитки до установки. Очень профессиональный подход, теперь наш двор выглядит просто шикарно!
- Harlitood
- Писатель
-
- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 01 ноя 2023, 03:31
-
Re: Собираюсь обустраивать двор и хочу положить тротуарную плитку.
Я через доски объявления быстро нашел продавцов тротуарной плитки по не дорогой цене , там посмотрите .
- beml
- Фанат
-
- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 21 сен 2024, 10:06
-
Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: beml и гости: 8