Кто установит хорошо натяжной потолок?
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Кто установит хорошо натяжной потолок?
Переехали в новую квартиру и надо установить натяжной потолок , как найти хорошую компанию ?
- lirkafe
- Фанат
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- Сообщения: 134
- Зарегистрирован: 30 авг 2024, 21:51
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Re: Кто установит хорошо натяжной потолок?
по комментариям и отзывам в интернете не трудно найти хорошую компанию по натяжным потолкам
- gaps
- Знаток
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- Сообщения: 208
- Зарегистрирован: 31 авг 2024, 08:15
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Re: Кто установит хорошо натяжной потолок?
Я тоже долго искал компанию по установке натяжных потолков , пока в интернете не нашел эту https://pro100-potolok.ru они много лет работают на этом рынке и мне быстро и качественно установили натяжной потолок во всей квартире .
- beml
- Фанат
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- Сообщения: 198
- Зарегистрирован: 21 сен 2024, 10:06
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Re: Кто установит хорошо натяжной потолок?
На кухне хотелось чего-то практичного, но без потери в дизайне. Начала искать, сколько стоит натяжной потолок на кухне — цена https://alansa.ru/catalog/natjazhnye-potolki-na-kuhnju/ в «Алансе» оказалась прозрачной, без скрытых затрат, сразу рассчитали всё до копейки. Выбрали матовое полотно, чтобы не было бликов, и встроили светильники. Монтажники приехали вовремя, аккуратно закрыли мебель, всё сделали буквально за день. Плюс — потолок легко моется и не впитывает запахи. Удобно, эстетично и практично — идеальный вариант для кухни.
- belkodi
- Знаток
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- Сообщения: 291
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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