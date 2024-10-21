Кто установит хорошо натяжной потолок?

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Кто установит хорошо натяжной потолок?

Новое сообщение lirkafe » 21 окт 2024, 10:08

Переехали в новую квартиру и надо установить натяжной потолок , как найти хорошую компанию ?


lirkafe
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Re: Кто установит хорошо натяжной потолок?

Новое сообщение gaps » 21 окт 2024, 11:31

по комментариям и отзывам в интернете не трудно найти хорошую компанию по натяжным потолкам
gaps
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Re: Кто установит хорошо натяжной потолок?

Новое сообщение beml » 21 окт 2024, 12:59

Я тоже долго искал компанию по установке натяжных потолков , пока в интернете не нашел эту https://pro100-potolok.ru они много лет работают на этом рынке и мне быстро и качественно установили натяжной потолок во всей квартире .
beml
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Re: Кто установит хорошо натяжной потолок?

Новое сообщение belkodi » 10 июл 2025, 10:33

На кухне хотелось чего-то практичного, но без потери в дизайне. Начала искать, сколько стоит натяжной потолок на кухне — цена https://alansa.ru/catalog/natjazhnye-potolki-na-kuhnju/ в «Алансе» оказалась прозрачной, без скрытых затрат, сразу рассчитали всё до копейки. Выбрали матовое полотно, чтобы не было бликов, и встроили светильники. Монтажники приехали вовремя, аккуратно закрыли мебель, всё сделали буквально за день. Плюс — потолок легко моется и не впитывает запахи. Удобно, эстетично и практично — идеальный вариант для кухни.
belkodi
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