Нужен мощный скважинный насос для дачи
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Нужен мощный скважинный насос для дачи
Нужен мощный скважинный насос для дачи, чтобы стабильно качал воду. Кто знает, где найти с хорошими характеристиками и по цене?
- Harlitood
- Фанат
-
- Сообщения: 112
- Зарегистрирован: 01 ноя 2023, 03:31
-
Re: Нужен мощный скважинный насос для дачи
С насосами всё просто: скупой платит дважды. Дешёвый насос сломается быстрее, чем его установят. Лучше вложиться сразу в нормальный агрегат, чем потом бегать за мастерами.
- JamesReus
- Фанат
-
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
-
Re: Нужен мощный скважинный насос для дачи
В тот момент, когда в доме сломался старый насос, я решил заказать новый на http://po-nasko.ru . Не пожалел! Выбор оказался широким, а доставка быстрой. Насос установили, и он идеально подошёл для моей скважины. У ребят реально хорошее качество и сервис!
- Osvald
- Фанат
-
- Сообщения: 158
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
-
Re: Нужен мощный скважинный насос для дачи
На даче у родителей сломался колодезный насос — просто перестал включаться. Папа хотел отремонтировать, но я уговорил сразу поменять. Тем более, сейчас можно выбрать что-то надёжное и современное. Через сайт https://stoking.ru/catalog/kolodeznye-nasosy нашли хорошую модель — не шумит, качает уверенно, фильтр встроен. Поставили вместе за вечер. Теперь и душ работает, и на полив хватает. Родители довольны, а я спокоен. Иногда проще купить новое, чем мучаться со старым оборудованием каждый сезон.
- gohkadd
- Знаток
-
- Сообщения: 228
- Зарегистрирован: 23 мар 2021, 19:43
-
Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Aleksandra94, gohkadd и гости: 16