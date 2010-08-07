Больше всех готовы «насолить» нашему брату в итальянском посольстве. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного журналом «Корреспондент» среди тридцати украинских турагентств. Рейтинг составлен путем суммирования количества положительных и отрицательных упоминаний посольств турагентствами.

Так вот, посольство Италии набрало 23 негативных голосов. Второе «почетное» место в антирейтинге занимает Франция с 13-ю голосами. Испания набрала 11 ругательных отзывов.

Далее список выглядит следующим образом: Германия (9 голосов), Австрия (5), Великобритания (4), США, Финляндия и Швейцария (по 3 голоса), Норвегия (2 голоса).

Важно то, что украинцы вынуждены мириться со скотским отношением в посольствах западноевропейских стран несмотря на введение упрощенного визового режима. В отрыв уходят средиземноморские страны: они вводят нормы, которые практиковались в Советском Союзе лишь в отношении осужденных. При этом следует отметить, что в концлагерь украинцев загоняют собственные политики.

Напомним, согласно данному опросу, самыми дружелюбными по отношению к нашим соотечественникам являются посольства Чехии и Болгарии.

Справка

В опросе приняли участие такие турагентства: Алларис, Балкан Экспресс, Вега-Тур, Гамалия, Гермес, Гольфстрим Тревел, Дивотур, Злагода-Тур, Калипсо Украина, Лилиан Экспресс, ЛюбоСвит, Мастер-Тур, Натали Вояж Сервис, Наталка, Роза Ветров, Сага, Свой Каприз, Спутник, Солнечный вояж, Пилигрим-М, Подорож Мрії, Укр-Сафари-Тур, Феерия, Феникс-Тур, Элита Тур, 80 Дней, 12 месяцев, Alvona, Sweet Travel, Sun Trevel.