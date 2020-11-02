LOLA123 » 02 ноя 2020, 15:36

Я, конечно, не специалист в этой теме, но мне кажется, что можно просто на производстве или в ателье заказать постельное хорошего качества, а вот матрасы уже заказать просто в мебельной магазине. У них должны быть именно детские.