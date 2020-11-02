Постельное белье
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Постельное белье
Мы с другими мамочками в детском саду решили заказать для деток белье специального качества и матрацы тоже. Теперь вот ищу фирму, которая может помочь в решении этой проблемы. Интересует только хорошее качество, чтобы цены не касались. Спасибо заранее)
- QWERTY1011
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 19 авг 2020, 23:27
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Re: Постельное белье
Я, конечно, не специалист в этой теме, но мне кажется, что можно просто на производстве или в ателье заказать постельное хорошего качества, а вот матрасы уже заказать просто в мебельной магазине. У них должны быть именно детские.
- LOLA123
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 20 авг 2020, 11:50
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Re: Постельное белье
Мы с мужем домой покупали все тут для наших двойняшек.
https://odelex.ru/postelnye-prinadlezhnosti у этого магазина свое роизводство матрасов и постельного белья для детского сада, так что точно не ошибётесь. При этом цены очень приятные, так что обязательно загляните. Это лучше, чем собирать по разным магазинам.
- JART88
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 20 авг 2020, 15:06
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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