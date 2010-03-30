staffbase » 30 мар 2010, 19:52

Для поиска работы приглашаю воспользоваться базой резюме и вакансий. У нас есть раздел поиск работы Болгария . Профессиональный классификатор резюме и вакансий открыт для добавления новых разделов. База не требует следования строгому формату при оформлении резюме или вакансии, по-этому все контактные данные, которые оставите открытыми, будут доступны любому пользователю базы. База работает на русском и английском языках и допускает для каждой записи обе языковые версии.

Также, у нас есть партнёрская программа для владельцев интернет ресурсов. Приглашаем владельцев ресурсов с тематикой - образование, работа, бизнес или миграция, cмотрите раздел "Партнёрство".

Приглашаем носителя болгарского для работы по созданию языковой версии интерфейса базы (технических знаний не требуется). Регистрация и тест доступны в базе через рабочий домен http://lingva-partnero.staff-base.spb.ru/ в личном разделе, подраздел "Интернационализация". Оплаты нет, но авторство работы будет полностью сохранено за переводчиком, можно использовать как пункт портфолио или для саморекламы.