Поиск работы Болгария

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Поиск работы Болгария

Новое сообщение staffbase » 30 мар 2010, 19:52

Для поиска работы приглашаю воспользоваться базой резюме и вакансий. У нас есть раздел поиск работы Болгария. Профессиональный классификатор резюме и вакансий открыт для добавления новых разделов. База не требует следования строгому формату при оформлении резюме или вакансии, по-этому все контактные данные, которые оставите открытыми, будут доступны любому пользователю базы. База работает на русском и английском языках и допускает для каждой записи обе языковые версии.

Также, у нас есть партнёрская программа для владельцев интернет ресурсов. Приглашаем владельцев ресурсов с тематикой - образование, работа, бизнес или миграция, cмотрите раздел "Партнёрство".

Приглашаем носителя болгарского для работы по созданию языковой версии интерфейса базы (технических знаний не требуется). Регистрация и тест доступны в базе через рабочий домен http://lingva-partnero.staff-base.spb.ru/ в личном разделе, подраздел "Интернационализация". Оплаты нет, но авторство работы будет полностью сохранено за переводчиком, можно использовать как пункт портфолио или для саморекламы.



Поиск работы - наш start-up, может стать и вашим, присоединяйтесь!
staffbase
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 30 мар 2010, 19:49
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Re: Поиск работы Болгария

Новое сообщение farid » 22 июн 2011, 19:37

полезный сайт
farid
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 19:35
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Re: Поиск работы Болгария

Новое сообщение armeycev » 21 апр 2014, 09:18

Сейчас как никогда сложно там найти работу.
armeycev
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 апр 2014, 09:16
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Re: Поиск работы Болгария

Новое сообщение maribord » 29 дек 2015, 16:27

Спасибо, пригодится!
Любовь - самое утреннее из наших чувств
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Читатель
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 29 дек 2015, 13:07
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Re: Поиск работы Болгария

Новое сообщение Akimi » 22 янв 2021, 01:21

Сейчас сложно там найти работу.
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Akimi
Читатель
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 20 янв 2021, 05:21
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Re: Поиск работы Болгария

Новое сообщение Akimi » 22 янв 2021, 01:21

Сейчас сложно там найти работу.
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Akimi
Читатель
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 20 янв 2021, 05:21
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