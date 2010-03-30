Также, у нас есть партнёрская программа для владельцев интернет ресурсов. Приглашаем владельцев ресурсов с тематикой - образование, работа, бизнес или миграция, cмотрите раздел "Партнёрство".
Приглашаем носителя болгарского для работы по созданию языковой версии интерфейса базы (технических знаний не требуется). Регистрация и тест доступны в базе через рабочий домен http://lingva-partnero.staff-base.spb.ru/ в личном разделе, подраздел "Интернационализация". Оплаты нет, но авторство работы будет полностью сохранено за переводчиком, можно использовать как пункт портфолио или для саморекламы.