Вакансия для русскоязычных жителей Болгарии

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Вакансия для русскоязычных жителей Болгарии

Новое сообщение Manager2011 » 20 май 2011, 06:16

Здравствуйте, уважаемые соотечественники

Открыта вакансия регионального менеджера в Болгарии

В январе 2011 года Сергей Мавроди запустил глобальную кассу взаимопомощи - «Мы Можем Многое-2011».

В данный момент мы начинаем продвижение системы в Болгарии, в связи с чем ищем человека, на должность представителя в этой стране.

В обязанности представителя будет входить:

- формирование команды

- популяризация и продвижение системы среди местного населения Болгарии

- привлечение новых участников

- создание и развитие подразделений

- координация работы

- контроль расходов и обеспечение эффективного использования денежных ресурсов выделяемых на рекламу

Никакой общественной работы проводить будет не надо. Вся работа через интернет.

Для представителя обязательно постоянное проживание в Болгарии, и свободное владение вторым языком.

За подробностями обращаться на емайл: mmmforeign@gmail.com. В письме указывайте страну, город вашего проживания и местный телефон для связи.

После получения ответа, мы перешлем дополнительную информацию для кандидатов.

P.S.: Оставляйте пожалуйста комментарии строго по вакансии. Все ваши рассуждения пожалуйста в другой теме.



Manager2011
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 май 2011, 06:07
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Re: Вакансия для русскоязычных жителей Болгарии

Новое сообщение kuzzzmak » 18 фев 2015, 19:06

Здравствуйте, а какие варианты есть?
kuzzzmak
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Сообщения: 33
Зарегистрирован: 06 ноя 2013, 09:29
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Re: Вакансия для русскоязычных жителей Болгарии

Новое сообщение Ivan32 » 13 май 2022, 20:34

ну сейчас сами знаете сложно найти работу, а кормить семью нужно. поэтому я решил поехать за границу и там поработать пока сезон. можно заработать хорошие деньги на месяцы вперед. вот работа в Польше для мужчин посмотрите варианты вакансий, без знания языка берут и жилье предоставляют.
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Ivan32
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Сообщения: 19
Зарегистрирован: 02 дек 2020, 08:17
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