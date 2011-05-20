Открыта вакансия регионального менеджера в Болгарии
В январе 2011 года Сергей Мавроди запустил глобальную кассу взаимопомощи - «Мы Можем Многое-2011».
В данный момент мы начинаем продвижение системы в Болгарии, в связи с чем ищем человека, на должность представителя в этой стране.
В обязанности представителя будет входить:
- формирование команды
- популяризация и продвижение системы среди местного населения Болгарии
- привлечение новых участников
- создание и развитие подразделений
- координация работы
- контроль расходов и обеспечение эффективного использования денежных ресурсов выделяемых на рекламу
Никакой общественной работы проводить будет не надо. Вся работа через интернет.
Для представителя обязательно постоянное проживание в Болгарии, и свободное владение вторым языком.
За подробностями обращаться на емайл: mmmforeign@gmail.com. В письме указывайте страну, город вашего проживания и местный телефон для связи.
После получения ответа, мы перешлем дополнительную информацию для кандидатов.
P.S.: Оставляйте пожалуйста комментарии строго по вакансии. Все ваши рассуждения пожалуйста в другой теме.