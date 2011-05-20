Manager2011 » 20 май 2011, 06:16

Здравствуйте, уважаемые соотечественники

Открыта вакансия регионального менеджера в Болгарии

В январе 2011 года Сергей Мавроди запустил глобальную кассу взаимопомощи - «Мы Можем Многое-2011».

В данный момент мы начинаем продвижение системы в Болгарии, в связи с чем ищем человека, на должность представителя в этой стране.

В обязанности представителя будет входить:

- формирование команды

- популяризация и продвижение системы среди местного населения Болгарии

- привлечение новых участников

- создание и развитие подразделений

- координация работы

- контроль расходов и обеспечение эффективного использования денежных ресурсов выделяемых на рекламу

Никакой общественной работы проводить будет не надо. Вся работа через интернет.

Для представителя обязательно постоянное проживание в Болгарии, и свободное владение вторым языком.

За подробностями обращаться на емайл: mmmforeign@gmail.com . В письме указывайте страну, город вашего проживания и местный телефон для связи.

После получения ответа, мы перешлем дополнительную информацию для кандидатов.

P.S.: Оставляйте пожалуйста комментарии строго по вакансии. Все ваши рассуждения пожалуйста в другой теме.