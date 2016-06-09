PRORentACar » 09 июн 2016, 10:06

К сожалению, большинство людей думают, что они умеют управлять автомобилем лучше, чем среднестатистический водитель. Однако, именно статистика показывает, что это, конечно же, неверно. Те же статистические данные указывают и еще на одну проблему, которая продолжает усугубляться с годами, и это - понимание, что водитель является безгрешным, а проблема заключается во всех остальных участниках движения на дороге. И хотя до сих пор не существует ясного понимания того, что делает водителя "хорошим", есть несколько ошибок, которые допускают люди, и мы познакомим вас с ними, чтобы вы постарались их избежать. Независимо от того, водите ли вы автомобиль напрокат или свой собственный, эта статья будет вам полезна.

1. Риск рассеянности

Важно отметить, что пока вы находитесь на дороге и сидите за рулем какого бы то ни было автомобиля, вы несете ответственность перед другими водителями. К сожалению, люди забывают, что другие не должны знать, кто что собирается сделать в следующий момент за рулем. Люди очень легко отвлекаются на дороге и забывают передвинуться на другую полосу движения, не включают поворотник и тому подобное. Это вызывает негативные эмоции многих водителей и может стать причиной дорожного инцидента.

Важно во всякий момент быть внимательным. Держите свой взгляд на дороге. Нет проблем, если вы посмотрите на рекламный щит, но не отвлекайтесь слишком много, поскольку по ошибке вы можете даже выехать на полосу встречного движения.

2. Неоптимальное использование педалей

Многие водители, особенно молодые, не пытаются познакомиться со своим автомобилем получше. Так, они привыкают слишком сильно нажимать педали, а водители автомобилей с механической коробкой передач знают, насколько важно внимательно подходить к педалям, особенно к сцеплению. Да, в более новых автомобилях есть механизмы, которые до некоторой степени снижают эффект от подобного грубого обращения, но многие водители все еще агрессивно нажимают на педали, что только вредит двигателю и служит причиной ненужного расхода горючего.

3. Плохая парковка

Некоторые люди не считают это ошибкой, т.к. не каждый человек наделен хорошим чувством пространства, поэтому и были разработаны парктроники. Несмотря на это, было бы хорошо, чтобы водители, у которых есть проблемы с парковкой, отделили несколько часов для хорошего усвоения параллельной парковки, хотя бы на своем личном автомобиле.

4. Использование мобильного телефона за рулем

Все мы использовали телефон за рулем в тот или иной момент, было ли это срочно или нет. Телефоны - это серьезная часть нашего общества и жизни в целом. Мы даже можем быть одержимы ими. Вопреки этому, чрезмерно много водителей используют телефоны во время вождения, что становится реальной проблемой. Если вам нужно срочно поговорить или написать сообщение, а у вас нет громкой связи, то лучше остановитесь на минутку и проведите разговор. Так вы спасете себя и остальных.

5. Проезд на желтый свет

Хотя проезд на желтый свет не является нарушением закона во всех случаях, все-таки не рекомендуется прибегать к нему. Да, если вы не можете остановится безопасным образом, не нужно пытаться, но многие водители видят желтый свет и форсируют двигатель, чтобы сразу поехать быстрее. Это достаточно опасно, поскольку большинство водителей не могут управлять своей машиной в момент такого внезапного ускорения.

Мы надеемся, что вместе с этими советами вы будете в безопасности на дороге и ваша поездка будет приятной.