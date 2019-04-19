Рецензия на автотехническую экспертизу.При поддержке БГ-Авто
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Рецензия на автотехническую экспертизу.
Мне нужно получить рецензию на автотехническую экспертизу и вот я ищу куда смогу в Москве обратиться на счет помощи в ее получении,вы мне можете подсказать ?
- Laurent
- Читатель
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- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:38
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Re: Рецензия на автотехническую экспертизу.
Чтобы вам получить рецензию для этого нужно будет начнем с того что найти нормального специалиста который в этом разбирается и к тому же юридически подвязанного и тогда вам точно смогут помочь все сделать и получить.
- Alyabyev
- Читатель
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- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:37
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Re: Рецензия на автотехническую экспертизу.
Так а что не так с экспертизой то было вообще? А то непонятно зачем вам рецензия понадобилась
- tiristor
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 08 фев 2019, 14:54
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Re: Рецензия на автотехническую экспертизу.
Напишите на эту info@sudrecense.ru электронную почту менеджеру компании "Организация независимой помощи обществу" . Думаю они согласятся составить для вас рецензию. В этом деле они настоящие мастера
- mandarinka
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 23:41
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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