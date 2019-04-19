Рецензия на автотехническую экспертизу.

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Рецензия на автотехническую экспертизу.

Новое сообщение Laurent » 19 апр 2019, 02:35

Мне нужно получить рецензию на автотехническую экспертизу и вот я ищу куда смогу в Москве обратиться на счет помощи в ее получении,вы мне можете подсказать ?


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Re: Рецензия на автотехническую экспертизу.

Новое сообщение Alyabyev » 19 апр 2019, 11:21

Чтобы вам получить рецензию для этого нужно будет начнем с того что найти нормального специалиста который в этом разбирается и к тому же юридически подвязанного и тогда вам точно смогут помочь все сделать и получить.
Alyabyev
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Сообщения: 47
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Re: Рецензия на автотехническую экспертизу.

Новое сообщение tiristor » 12 ноя 2020, 18:32

Так а что не так с экспертизой то было вообще? А то непонятно зачем вам рецензия понадобилась
tiristor
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Re: Рецензия на автотехническую экспертизу.

Новое сообщение mandarinka » 12 ноя 2020, 19:38

Напишите на эту info@sudrecense.ru электронную почту менеджеру компании "Организация независимой помощи обществу" . Думаю они согласятся составить для вас рецензию. В этом деле они настоящие мастера
mandarinka
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