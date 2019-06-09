МотопомпаПри поддержке БГ-Авто
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Мотопомпа
Я тщательно покупаю хороший и качественный мотор-насос для работы, и теперь я ищу, где в Киеве я могу найти хороший, подскажите?
- Вармолей
- Писатель
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- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Мотопомпа
Вам просто нужно найти нормальную компанию, которая занимается качественным авторизованным оборудованием, и желательно купить фирменный насос и не сильно сэкономить.
- ymka
- Фанат
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- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Мотопомпа
Странно, почему у вас возникла проблема с покупкой мотопомпы, потому что мне кажется, что ее обычно легко купить, я сам купил ее в этой компании https://uvc-ua.com, они продают очень хорошее оборудование, поэтому вы можете сделать это. все для покупки.
- vivary
- Читатель
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- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Мотопомпа
Хорошие у них насосы только жаль цен не видно надо звонить уточнять как я понимаю
- LVS
- Фанат
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- Сообщения: 112
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Мотопомпа
Вам для откачки воды нужен нормальный насос как я понимаю и поэтому решил вам посоветовать взять переносной дренажный насос на http://msv-nasko.ru это мощный грязевой насос, который имеет неплохие характеристики и хорошо себя зарекомендовал
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 185
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Мотопомпа
Можно посмотреть на сайте интернет магазина BTS Group https://hydro-part.com.ua. Там большой выбор гидравлического оборудования , так что наверняка найдете все необходимое. За качество можете не переживать.
- Sakura
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 03 апр 2020, 14:34
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Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
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