Не работает кондиционер в машине

При поддержке БГ-Авто

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Не работает кондиционер в машине

Новое сообщение lynaaa » 03 окт 2019, 08:51

Есть тут автоспецы? У меня со вчерашнего дня почему то перестал работать кондиционер в машине. В чем может быть проблема? Внешне вроде кондиционер в порядке, утечек никаких не видно.


lynaaa
Читатель
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:27
Вернуться к началу

Re: Не работает кондиционер в машине

Новое сообщение GHazan » 03 окт 2019, 11:01

Да по внешнему виду определить исправность кондиционера невозможно... Это надо полностью его снимать, разбирать, тщательно осмотреть все патрубки и т.д.
GHazan
Читатель
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:04
Вернуться к началу

Re: Не работает кондиционер в машине

Новое сообщение TukTuk » 03 окт 2019, 13:20

Возможно дело не в какой-либо неисправности... Вы давно перезаправляли кондиционер? Если давно, то возможно в этом дело. Обратитесь в http://avto-holod.com, они вам скажут в чем дело и помогут.
TukTuk
Читатель
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:16
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Автомобили

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group