Не работает кондиционер в машинеПри поддержке БГ-Авто
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Не работает кондиционер в машине
Есть тут автоспецы? У меня со вчерашнего дня почему то перестал работать кондиционер в машине. В чем может быть проблема? Внешне вроде кондиционер в порядке, утечек никаких не видно.
- lynaaa
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:27
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Re: Не работает кондиционер в машине
Да по внешнему виду определить исправность кондиционера невозможно... Это надо полностью его снимать, разбирать, тщательно осмотреть все патрубки и т.д.
- GHazan
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:04
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Re: Не работает кондиционер в машине
Возможно дело не в какой-либо неисправности... Вы давно перезаправляли кондиционер? Если давно, то возможно в этом дело. Обратитесь в http://avto-holod.com, они вам скажут в чем дело и помогут.
- TukTuk
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:16
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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