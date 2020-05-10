Машины семейства имеют колесную формулу 4х4 и предназначены для перевозки личного состава и военных грузов с обеспечением требуемого уровня защиты, буксирования прицепов, монтажа вооружения, военной и специальной техники.
В стандартной комплектации оборудованы антитравматическими сиденьями для всех членов экипажа и кондиционером. Уровень баллистической защиты бронеавтомобилей в базовой комплектации соответствует 2-у уровню по общим техническим требованиям.
Более подробная информация в источнике: https://business-novosti.com/technology/broneavtomobil-atlet-nachnut-ispytyvat-vesnoj-2020-goda/