где взять такую майку?RuBo@rd Sport
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где взять такую майку?
скажите пожалуйста, где в Москве можно заказать такую майку для клуба? В количестве 50 штук
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nashestvie2015
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 25 авг 2014, 10:35
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Re: где взять такую майку?
возьмите черные майки и сделайте принт)
- Kazanckof
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 13 окт 2014, 09:43
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Re: где взять такую майку?
Да, покупаете в инете майки, так дешевле, и несете в типографию, где есть трафарет)
- Грекек
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 22 фев 2017, 14:38
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Re: где взять такую майку?
Считаю, что в на тренировке в фитнес клубе, на майке главное не картинка, а материал, если заниматься в дешевой синтетике, то тело попросту не будет нормально дышать, из-за чего будет не комфортно тренироваться, вплоть до плохого самочувствия...
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Hunna
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 04 май 2017, 10:22
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Re: где взять такую майку?
А в каких футболках или майках тогда тренироваться, в хлопковых исключительно?
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Lansa
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 05 май 2017, 14:52
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Re: где взять такую майку?
Ну я когда-то и в хлопковых тренировалась, но в них тоже потеешь, и сразу пятна видны на одежде.. Уже как года 1,5 тренируюсь в компрессионных топах и лосинах, и это вообще ни с чем не сравнится!! Тело дышит, практически не потеет, движения ни чем не скованы, плюс вид, одежда имеет потрясный.. Как вариант, тут можете посмотреть, что это такое, я обычно здесь и заказываю http://realboxing.ru/catalogue/jenskaya ... ya-odejda/
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Hunna
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 04 май 2017, 10:22
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Re: где взять такую майку?
А где можно заказать майки с номерами?
- Жизель
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:57
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Re: где взять такую майку?
Вот здесь http://www.futbolki.ru/producttag/3034/s-familiej мы заказывали футболки с номерами и фамилиями. Одинаковые для папы и сына. Муж в этой футболке волейбол играет, а сын с ним ходит за него болеть. Получается миленько довольно. Семейная команда)
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froda
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 04 авг 2017, 21:38
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Re: где взять такую майку?
Красивые майки , мне нравятся .
- marinabachilo
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 20 авг 2019, 21:53
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Сообщений: 9 • Страница 1 из 1
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