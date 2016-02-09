Подписка на прогнозыRuBo@rd Sport
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Подписка на прогнозы
Подскажите можно ли тут http://glavstavka.ru/subscribe/ брать подписку на прогнозы? На сколько они реальны?
- Kazanckof
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 13 окт 2014, 09:43
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Re: Подписка на прогнозы
Насчет вышеупомянутого сайта, к сожалению, ничего сказать не могу, но знаю, что вот эти https://www.betfactory.ru/forecasts/sevilya-spartak-moskva-prognoz-na-futbolnyj-match/ очень неплохие, если не уверен в исходе матча, всегда за помощью обращаюсь именно к ним
- Chone
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 16 окт 2017, 14:59
- Откуда: Москва
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Re: Подписка на прогнозы
Интересно , что будет в этом году .
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igordk
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 05 янв 2019, 08:29
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Re: Подписка на прогнозы
Всем доброго времени суток. Не могу ничего сказать о сайтах выше, но могу посоветовать вам очень годный сайт по теме спорта https://bwinner365.com/. Поэтому без зазрения совести могу советовать Вам даный ресурс.
- Dmitr1336
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 12 апр 2019, 15:15
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Re: Подписка на прогнозы
Интересно, что сложится в этом году.
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OlgaDar
- Читатель
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- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 06 янв 2019, 18:22
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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