gambit » 29 ноя 2015, 14:50

fagot писал(а): Всем привет. Хотел поинтересоваться, можете посоветовать крутую чат рулетку, очень хочу с нормальной девушкой познакомиться, а то в реале все больше и больше какие-то тухлые люди попадаются.

Чат рулетку, сейчас не так уж сложно найти, проблема в том чтобы ресурс был действительно нормальный и без пошлостей.