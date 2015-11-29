Чат рулетка
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Чат рулетка
Всем привет. Хотел поинтересоваться, можете посоветовать крутую чат рулетку, очень хочу с нормальной девушкой познакомиться, а то в реале все больше и больше какие-то тухлые люди попадаются.
- fagot
- Читатель
-
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 27 сен 2015, 00:50
-
Re: Чат рулетка
fagot писал(а):Всем привет. Хотел поинтересоваться, можете посоветовать крутую чат рулетку, очень хочу с нормальной девушкой познакомиться, а то в реале все больше и больше какие-то тухлые люди попадаются.
Чат рулетку, сейчас не так уж сложно найти, проблема в том чтобы ресурс был действительно нормальный и без пошлостей.
- gambit
- Фанат
-
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
-
Re: Чат рулетка
Для обычного общения онлайн можно использовать несколько видеочатов, в которых можно пообщаться с девушками со всего мира. Один из моих любимых это Флирт888, гд есть даже вирт с девушками бесплатно http://rt.chatrulet-18.com/. Там вообще можно увидеть и семейные пары, и друзей и однополые пары.
- Михаил27
- Читатель
-
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 15 сен 2019, 12:25
-
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2