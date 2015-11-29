Чат рулетка

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Чат рулетка

Новое сообщение fagot » 29 ноя 2015, 14:46

Всем привет. Хотел поинтересоваться, можете посоветовать крутую чат рулетку, очень хочу с нормальной девушкой познакомиться, а то в реале все больше и больше какие-то тухлые люди попадаются.


fagot
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Зарегистрирован: 27 сен 2015, 00:50
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Re: Чат рулетка

Новое сообщение gambit » 29 ноя 2015, 14:50

fagot писал(а):Всем привет. Хотел поинтересоваться, можете посоветовать крутую чат рулетку, очень хочу с нормальной девушкой познакомиться, а то в реале все больше и больше какие-то тухлые люди попадаются.

Чат рулетку, сейчас не так уж сложно найти, проблема в том чтобы ресурс был действительно нормальный и без пошлостей.

gambit
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Re: Чат рулетка

Новое сообщение Михаил27 » 24 июл 2021, 18:43

Для обычного общения онлайн можно использовать несколько видеочатов, в которых можно пообщаться с девушками со всего мира. Один из моих любимых это Флирт888, гд есть даже вирт с девушками бесплатно http://rt.chatrulet-18.com/. Там вообще можно увидеть и семейные пары, и друзей и однополые пары.
Михаил27
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