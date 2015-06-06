Вода в Болгарии

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Вода в Болгарии

Новое сообщение Egorius » 06 июн 2015, 17:28

В этом году решили на 3 месяца поехать в Болгарию, а именно в Созополь. Всё нравится, кроме воды..

Как заметил - в воде после кипячения появляется осадок белыми хлопьями, то есть вода известковая. Тут http://vodopodgotovka-vodi.ru/izvestkov ... ovaya-voda, например, пишут о том, что такая вода вредна для здоровья - вызывает отложение солей, влияет негативно на внутренние органы. Тут например http://www.o8ode.ru/article/answer/kach/file.htm наоборот пишут о пользе такой воды.

По себе могу сказать, что мне кажется такая вода не подходит - стала появляться тяжесть в животе, на языке белый налет, которого раньше не было, перевариваться тоже все стало дольше, кал стал твердым.. Из плюсов - разве что зубы побелели..

В общем интересно - полезна ли такая вода? У кого-нибудь были такие проблемы? Если покупать воду - то какую лучше?



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Re: Вода в Болгарии

Новое сообщение Goluba » 16 июл 2015, 23:04

Здравствуйте! Живу в Бургасе. Накипь на дне чайника тоже остается и, конечно же, ничего полезного в этом нет. Долго изучала этот вопрос, пришла к выводу, что лучше всего купить фильтр для воды (обычный кувшин). Его хватает примерно на 3-4 недели. Вода из бутылок мне не нравится, да и много статей прочитала, что это тоже не самый лучший вариант. (В России мои знакомые носили несколько бутылок от разных производителей в лабораторию, т.к. заморочены на этой проблеме, выводы были, мягко говоря, неутешительные. Как в Болгарии обстоят дела с бутилированной водой у меня не возникло желания изучать). Но местная вода подошла моей коже, иногда после умывания забываю воспользоваться кремом для лица, а в России такого не могло бы быть, т.к. кожу сразу стягивало.
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Re: Вода в Болгарии

Новое сообщение Egorius » 03 май 2018, 22:39

В Болгарии просто ее меньше хлорируют, как я понимаю и трубы пластиковые преимущественно.
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Re: Вода в Болгарии

Новое сообщение Margaret » 07 июн 2020, 13:06

Думаю что известковая вода точно пользу не принесет.
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