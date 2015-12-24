Мимические морщиныRuBo@rd Doctor
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Мимические морщины
У меня мимические морщины. Поделитесь опытом, кто как их побеждает.
- gambit
- Фанат
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- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: Мимические морщины
Есть разные крема вокруг глаз (обычно они там и находятся), а вообще нужно постоянно увлажнять кожу, чтобы сухой не была. Сухая кожа больше требуют ухода, так как участки кожи трескаются.
- Каретная Юля
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 20 окт 2020, 14:50
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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