Каретная Юля » 20 окт 2020, 14:53

Есть разные крема вокруг глаз (обычно они там и находятся), а вообще нужно постоянно увлажнять кожу, чтобы сухой не была. Сухая кожа больше требуют ухода, так как участки кожи трескаются.