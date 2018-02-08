Анабель » 08 фев 2018, 22:55

Их по Москве как грибов.

Но вообще стоит заметить что я лечила кариес в Столичной Медицинской Клинике, вот туда и советую вам обратится. Так или иначе их стоматологический кабинет оборудован самым современным оборудованием, так что лечение у них одно удовольствие...более подробно об этой услуге здесь http://cmclinic.ru/all/stomatologiya.html вам стоит почитать.