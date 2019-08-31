Отбеливание зубовRuBo@rd Doctor
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Отбеливание зубов
Кто делал отбеливание зубов, скажите - не было ли каких-то проблем после этой процедуры? Просто я сейчас думаю сделать отбеливание, но в интернете пишут что при этой процедуре спиливается тонкий слой эмали на зубах, что меня напрягает.
- Dimotrex
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 30 июл 2019, 19:12
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