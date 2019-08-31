Dimotrex » 31 авг 2019, 08:12

Кто делал отбеливание зубов, скажите - не было ли каких-то проблем после этой процедуры? Просто я сейчас думаю сделать отбеливание, но в интернете пишут что при этой процедуре спиливается тонкий слой эмали на зубах, что меня напрягает.