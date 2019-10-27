Проблемы с зачатиемRuBo@rd Doctor
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Проблемы с зачатием
Подскажите пожалуйста, из-за чего могут быть проблемы с зачатием - вроде ведем здоровый образ жизни и правильно питаемся, а вот забеременеть не можем уже больше года.
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Candori
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 23 авг 2019, 14:35
Re: Проблемы с зачатием
Это может быть из-за чего угодно - сейчас такая экология, что это совсем не удивительно
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Xendrabi
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 28 июл 2019, 15:57
Re: Проблемы с зачатием
Тут без полного всестороннего обследования будет трудно сказать что-то определенное. Причем вероятность того, что причина в женщине - гораздо выше, так что лучше сразу записаться, например, в эту клинику: https://infertility.su/ и пройти там полное обследование, а уже после этого будет понятно что делать дальше.
- Arletremi
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 27 июл 2019, 16:31
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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