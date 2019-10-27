Проблемы с зачатием

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Проблемы с зачатием

Новое сообщение Candori » 27 окт 2019, 16:22

Подскажите пожалуйста, из-за чего могут быть проблемы с зачатием - вроде ведем здоровый образ жизни и правильно питаемся, а вот забеременеть не можем уже больше года.


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Re: Проблемы с зачатием

Новое сообщение Xendrabi » 27 окт 2019, 20:10

Это может быть из-за чего угодно - сейчас такая экология, что это совсем не удивительно
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Re: Проблемы с зачатием

Новое сообщение Arletremi » 28 окт 2019, 12:36

Тут без полного всестороннего обследования будет трудно сказать что-то определенное. Причем вероятность того, что причина в женщине - гораздо выше, так что лучше сразу записаться, например, в эту клинику: https://infertility.su/ и пройти там полное обследование, а уже после этого будет понятно что делать дальше.
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