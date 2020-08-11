Аппарат ультразвуковой кавитации - ваше мнение?

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Аппарат ультразвуковой кавитации - ваше мнение?

Новое сообщение Rottos » 11 авг 2020, 15:59

Хочу купить себе домой аппарат ультразвуковой кавитации - кто с ними имел дело?

Какие будут отзывы о таких косметологических аппаратах???



Аппарат ультразвуковой кавитации - подробнее об особенностях!
Rottos
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Сообщения: 6
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 18:42
Откуда: Москва
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