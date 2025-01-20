Развлечение для детей в Набережных Челнах

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Развлечение для детей в Набережных Челнах

Новое сообщение serega2510 » 20 янв 2025, 12:07

Кто живет в Набережных Челнах, помогите определиться пожалуйста. Какие мероприятия и праздники проводятся для детей в городе? Куда стоит нам сходить в ближайшее время?


serega2510
Писатель
 
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
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