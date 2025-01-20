Развлечение для детей в Набережных Челнах
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Развлечение для детей в Набережных Челнах
Кто живет в Набережных Челнах, помогите определиться пожалуйста. Какие мероприятия и праздники проводятся для детей в городе? Куда стоит нам сходить в ближайшее время?
- serega2510
- Писатель
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- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
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