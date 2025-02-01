Четкого говорить ребенка , кто научит?
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Четкого говорить ребенка , кто научит?
У моего сына проблемы с речью , кто сможет научить его четко говорить?
- zamlina
- Писатель
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- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: 17 сен 2024, 09:29
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Re: Четкого говорить ребенка , кто научит?
можно в интернете найти хорошего репетитора по речи , смотрите .
- hurteseg
- Фанат
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- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 31 авг 2024, 06:21
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Re: Четкого говорить ребенка , кто научит?
Мы тоже искали хорошего логопеда для дочери и нам знакомые подсказали эту площадку https://mirrechi.ru , где мы записались на занятия и дочке очень нравилось заниматься , а сейчас она говорит четко.
- gaps
- Фанат
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- Сообщения: 146
- Зарегистрирован: 31 авг 2024, 08:15
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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