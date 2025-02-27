Ребенок заразился вшами – как справиться?

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Ребенок заразился вшами – как справиться?

Новое сообщение Monalisa » 27 фев 2025, 16:08

Привет, друзья! У моего ребенка появились вши, и я в панике. Мы проверили голову, и действительно, нашли несколько гнид. Теперь не знаю, что делать.

Мне посоветовали купить спрей от гнид, но не уверена, какое средство лучше выбрать. Кто-нибудь использовал такие спреи? Какое средство реально помогает? И как быстро можно избавиться от этой проблемы?

Буду благодарна за любые советы!



Monalisa
 
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Зарегистрирован: 27 фев 2025, 16:03
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