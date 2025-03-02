Какие детские дома творчества реально хорошие?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Какие детские дома творчества реально хорошие?
Хочу отдать ребёнка на кружки, но важно, чтобы было интересно и с нормальными педагогами. Какие дома творчества реально хорошие?
- JamesReus
- Писатель
-
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
-
Re: Какие детские дома творчества реально хорошие?
Когда-то ходил в такой. Детям нравится, родителям спокойно, но куда без бюрократии?
- Kumar
- Читатель
-
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 19 янв 2024, 23:44
-
Re: Какие детские дома творчества реально хорошие?
Дочка обожает рисовать и лепить, решил записать её в Дом детского творчества. Нашли http://xn--b1aaef7alccplgf6d.xn--p1ai – разнообразные занятия, крутые педагоги, тёплая атмосфера. Ребёнок счастлив, каждое занятие – радость.
- looksj
- Читатель
-
- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 16 сен 2021, 22:47
-
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: beml и гости: 5