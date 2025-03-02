Какие детские дома творчества реально хорошие?

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Какие детские дома творчества реально хорошие?

Новое сообщение JamesReus » 02 мар 2025, 23:31

Хочу отдать ребёнка на кружки, но важно, чтобы было интересно и с нормальными педагогами. Какие дома творчества реально хорошие?


JamesReus
Писатель
 
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Re: Какие детские дома творчества реально хорошие?

Новое сообщение Kumar » 04 мар 2025, 20:50

Когда-то ходил в такой. Детям нравится, родителям спокойно, но куда без бюрократии?
Kumar
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Re: Какие детские дома творчества реально хорошие?

Новое сообщение looksj » 05 мар 2025, 02:07

Дочка обожает рисовать и лепить, решил записать её в Дом детского творчества. Нашли http://xn--b1aaef7alccplgf6d.xn--p1ai – разнообразные занятия, крутые педагоги, тёплая атмосфера. Ребёнок счастлив, каждое занятие – радость.
looksj
Читатель
 
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