Благотворительный фонд , как найти?

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Благотворительный фонд , как найти?

Новое сообщение hurteseg » 06 мар 2025, 08:56

Хочу помочь больным детям , кто знает хороший благотворительный фонд?


hurteseg
Фанат
 
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 31 авг 2024, 06:21
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Re: Благотворительный фонд , как найти?

Новое сообщение gaps » 06 мар 2025, 10:35

лучше стоит обратиться в государственный благотворительный фонд , чтобы помочь детям
gaps
Фанат
 
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 31 авг 2024, 08:15
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