andrey34 » 23 мар 2025, 15:55

А насколько они долговечные? Хочется, чтобы коврик прослужил хотя бы год, а не оказался бесполезным, когда ребёнок немного подрастёт. И важен уход – легко ли их стирать? Просто не хочется тратить время на сложную чистку или мучиться с пятнами после каждого использования.