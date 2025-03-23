Какую коляску для ребенка выбрать для прогулок по асфальту?
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Какую коляску для ребенка выбрать для прогулок по асфальту?
Выбираю коляску для малыша, хочу что-то стильное, удобное и качественное. Рассматриваю ABC Design, но в линейке столько моделей, что сложно определиться. Нужна проходимая, лёгкая в управлении, с хорошей амортизацией, но при этом компактная. Какие модели лучшие для города, где есть и асфальт, и брусчатка, и бордюры?
- andrey34
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 20 фев 2025, 12:45
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Re: Какую коляску для ребенка выбрать для прогулок по асфальту?
Если нужна универсальная коляска, обрати внимание на ABC Design Salsa 4 Air. Она манёвренная, с большими надувными колёсами – по брусчатке и бордюрам проходит легко. Для городских условий также подойдёт Avus – лёгкая, удобная, с продуманной системой складывания. А если нужно что-то совсем компактное для поездок, можно рассмотреть Ping.
- guninvanya12
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 28 сен 2024, 11:04
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Re: Какую коляску для ребенка выбрать для прогулок по асфальту?
Salsa 4 Air звучит круто, но не слишком ли она громоздкая? Хотелось бы, чтобы влезала в багажник без сложных манипуляций. И как у ABC Design с качеством материалов? Насколько долговечные у них ткани и насколько они удобны в уходе? Не хочется, чтобы через пару месяцев коляска выглядела уставшей.
- andrey34
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 20 фев 2025, 12:45
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Re: Какую коляску для ребенка выбрать для прогулок по асфальту?
Salsa 4 Air довольно компактная для своей категории – складывается легко, в багажник большинства машин входит без проблем. Материалы у ABC Design https://maudau.com.ua/ru/category/koliasky/product_brand=abc-design отличного качества, ткани плотные, влагостойкие, легко чистятся. Рама алюминиевая, прочная, но при этом не тяжёлая. Если хочешь выбрать идеальную модель с учетом всех нюансов, советую посмотреть здесь. Там есть полный ассортимент ABC Design с характеристиками, фото и отзывами – можно сравнить и подобрать лучший вариант для твоих условий.
- guninvanya12
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 28 сен 2024, 11:04
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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