andrey34 » 23 мар 2025, 15:58

Salsa 4 Air звучит круто, но не слишком ли она громоздкая? Хотелось бы, чтобы влезала в багажник без сложных манипуляций. И как у ABC Design с качеством материалов? Насколько долговечные у них ткани и насколько они удобны в уходе? Не хочется, чтобы через пару месяцев коляска выглядела уставшей.