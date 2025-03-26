Где есть хорошие курсы актерского мастерства для подростков

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Где есть хорошие курсы актерского мастерства для подростков

Новое сообщение looksj » 26 мар 2025, 07:52

Ребенок увлекся театром, хочет учиться. Где есть хорошие курсы актерского мастерства для подростков, чтобы учили не просто для галочки?


looksj
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