Где есть хорошие курсы актерского мастерства для подростков
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Где есть хорошие курсы актерского мастерства для подростков
Ребенок увлекся театром, хочет учиться. Где есть хорошие курсы актерского мастерства для подростков, чтобы учили не просто для галочки?
- looksj
- Читатель
-
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 16 сен 2021, 22:47
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11