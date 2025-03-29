Ищу для ребёнка кружок, где он мог бы развиваться творчески

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Ищу для ребёнка кружок, где он мог бы развиваться творчески

Новое сообщение Kanniga » 29 мар 2025, 15:02

Ищу для ребёнка кружок, где он мог бы развиваться творчески и интересно проводить время. Какие центры реально дают детям крутые навыки?


Kanniga
Фанат
 
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Дети

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group