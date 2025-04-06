Как хорошо провести детское день рождение?
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Как хорошо провести детское день рождение?
У дочки скоро день рождение и как его провести в Липецке , чтоб ей очень понравилось?
- beml
- Фанат
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- Сообщения: 152
- Зарегистрирован: 21 сен 2024, 10:06
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Re: Как хорошо провести детское день рождение?
мы на день рождение ребенка ходили в аквапарк и ребенок был в восторге
- hurteseg
- Фанат
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- Сообщения: 150
- Зарегистрирован: 31 авг 2024, 06:21
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Re: Как хорошо провести детское день рождение?
У меня сын попросил провести день рождение в Липецке в VR клубе https://lipetsk.warpoint.ru , мы к ним обратились и вежливые менеджеры клуба приняли у нас заявку и отлично провели день рождение .
- zamlina
- Фанат
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- Сообщения: 103
- Зарегистрирован: 17 сен 2024, 09:29
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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