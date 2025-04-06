Как хорошо провести детское день рождение?

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Как хорошо провести детское день рождение?

Новое сообщение beml » 06 апр 2025, 12:54

У дочки скоро день рождение и как его провести в Липецке , чтоб ей очень понравилось?


beml
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Re: Как хорошо провести детское день рождение?

Новое сообщение hurteseg » 06 апр 2025, 17:27

мы на день рождение ребенка ходили в аквапарк и ребенок был в восторге
hurteseg
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Re: Как хорошо провести детское день рождение?

Новое сообщение zamlina » 07 апр 2025, 13:06

У меня сын попросил провести день рождение в Липецке в VR клубе https://lipetsk.warpoint.ru , мы к ним обратились и вежливые менеджеры клуба приняли у нас заявку и отлично провели день рождение .
zamlina
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