Логопед онлайн для детей. Ищу

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Логопед онлайн для детей. Ищу

Новое сообщение polinalaxtanova3 » 03 июн 2025, 00:53

Интересует собственно следующий вопрос, есть ли хороший логопед онлайн для детей? Который день интересуюсь к кому обратится, но пока что вопрос так и не решила.


polinalaxtanova3
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Re: Логопед онлайн для детей. Ищу

Новое сообщение sergey1811 » 03 июн 2025, 01:15

Я недавно как и вы искал, где лучше заказать услугу Логопед онлайн для детей https://taratoro.ru/, пока не узнал про сайт школы Тараторо. Они работают давно и репутация у них - отличная. Тут работают опытные специалисты, которые знают и делают работу качественно. Пробный урок - бесплатно, да и по ценам тут в целом - недорого, а график - гибкий.
sergey1811
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