В каком заведение провести детское день рождение?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

В каком заведение провести детское день рождение?

Новое сообщение hurteseg » 07 июл 2025, 08:51

У дочки скоро день рождение , в каком заведение в Тамбове его лучше всего провести?


hurteseg
Фанат
 
Сообщения: 190
Зарегистрирован: 31 авг 2024, 06:21
Вернуться к началу

Re: В каком заведение провести детское день рождение?

Новое сообщение zamlina » 07 июл 2025, 10:18

всегда у детей проводим день рождение в детских кафе , к ним загляните.
zamlina
Фанат
 
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 17 сен 2024, 09:29
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Дети

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group