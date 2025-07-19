Ребенок очень рассеян что можно сделать?

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Ребенок очень рассеян что можно сделать?

Новое сообщение kodena » 19 июл 2025, 12:28

Что может скрываться за постоянной забывчивостью ребёнка и его неспособностью сосредоточиться на заданиях, и как определить, связаны ли эти трудности с особенностями развития или с внешними факторами, такими как режим дня или эмоциональное состояние?


kodena
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Re: Ребенок очень рассеян что можно сделать?

Новое сообщение belkodi » 19 июл 2025, 12:31

Моей дочери 10 лет, и последние месяцы я стала замечать, что она забывает элементарные вещи, часто не может сконцентрироваться и просит повторять задания по нескольку раз. Случайно наткнулась на блог онлайн-школы БИТ и прочитала статью о проблемах с вниманием и рассеянности у детей https://school-bit.ru/novosti/tpost/x2e ... ovatsya-na . Это было откровение! Оказывается, есть множество причин и решений — от режима сна до правильного распределения нагрузки. Мы пересмотрели наш режим дня и ввели небольшие игровые задания на внимание. И что удивительно — улучшения появились уже через неделю.
belkodi
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