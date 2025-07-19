kodena » 19 июл 2025, 12:28

Что может скрываться за постоянной забывчивостью ребёнка и его неспособностью сосредоточиться на заданиях, и как определить, связаны ли эти трудности с особенностями развития или с внешними факторами, такими как режим дня или эмоциональное состояние?