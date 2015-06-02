ulkior » 03 авг 2015, 13:32

Не прошло и пятнадцати лет, как мои старые друзья, Костя и Анна, решили, наконец, пожениться.

Обоим по сорок, вместе уже миллион лет. Да что там миллион, их дочурка Даша, в сентябре в школу пойдет.

Естественно, свадьбу затеяли совсем не грандиозную, только для своих. Но, в любом случае, невеста в дорогом белом платье, была ослепительна как сварка, да и жених в полосатом костюме пытался не отставать. Особенно родители радовались, они уж и не надеялись.

Мы все утрамбовались в маленькую комнатку и оживленно галдели, поджидая, когда тетенька с назойливым голосом и красной папкой, торжественно призовет молодых к ответу.

Повисла некоторая пауза и маленькая Даша, со взрослой прической, громко спросила:

- Мама, а почему вы с Папой женитесь только сегодня?

У всех моих подружек в садике, родители сначала знакомились, потом влюблялись, потом женились, а уже только потом рожали детей. А вы почему сразу не поженились? Вы что, до сих пор не любили друг друга?

Пауза моментально победила всю комнату и стала угрожающе-бесконечной.

Невеста с трудом устояла на каблуках и невнятно ответила:

- Дашуля, ну ты что? Конечно же любили.

- Ну, так почему же вы не поженились раньше, еще до моего рождения?

- А-а-а… потому что, э-э-э… О, а ты лучше у Папы спроси. Он все тебе расскажет.

- Папочка, расскажи.

Костя хищно глянул на Анну, как казахский снайпер на Гитлера и, стараясь быть ласковым, ответил:

- Даша, мне сейчас не до твоих глупостей, помолчи пожалуйста, давай лучше потом. Потом поговорим.

Даша скрестила руки на груди и неслабо надулась.

Да и всеобщая пауза с опасными прострелами взглядов, никак не отпускала присутствующих.

Мне ничего не оставалось, как вставить свои «5 копеек», чтобы погасить назревающий семейный скандал:

- Даша, если ты так уж хочешь, то я расскажу тебе - почему твои родители не поженились много лет тому назад?

- Хочу, хочу, расскажи!

- Только это очень большая тайна, поэтому они тебе и не хотели говорить. Спроси, если разрешат, то я, так и быть, открою тебе эту тайну.

Девочка подбежала к маме и утонув в свадебном платье, запричитала:

- Мама, Папа, разрешите, пусть дядя Грубас мне все расскажет!

Костя и Аня опасливо переглянулись, но нехотя кивнули.

Я продолжил:

- Ну, тогда слушай: когда-то, очень-очень давно, когда твои Папа и Мама только познакомились и полюбили друг друга, они конечно же собирались пожениться, даже всех гостей уже позвали, но тут они вдруг подумали: - «А ведь когда-то в будущем, у нас родится ребенок, мальчик, а может даже, если повезет, то и девочка».

Даша заулыбалась и закивала, подтверждая, что она как раз девочка и есть.

- Так вот, родится эта девочка, подрастет, станет совсем большой, как ты, и однажды спросит: - «Мама, Папа, а какая у вас была свадьба? Хорошая? А какое платье? Красивое? А какой торт? Большой?»

Что родители смогли бы тебе ответить? «Да свадьба была веселая, но это было так давно, что мы толком уже и не помним, да и фотки, к сожалению куда-то потерялись…»

И вот тогда, твои Мама и Папа крепко призадумались, собрали всех гостей и сказали: «Извините, гости дорогие, но со свадьбой придется потерпеть еще десять лет, и все это ради нашего будущего ребенка. Ничего не поделаешь. А вот когда – этот самый ребенок родится и подрастет, тогда и приходите, повеселимся…»

Мы все тогда, конечно немножко расстроились, но делать было нечего, так голодные и разошлись по домам, ждать еще целых десять лет.

И вот, Даша, как раз сегодня, с тех пор прошло ровно десять лет, ты родилась, выросла и теперь сама сможешь стать настоящей гостьей на свадьбе родителей, чтобы увидеть все своими собственными глазами. Ну, разве это не чудо?

Даша повисла на шеях жениха и невесты и затараторила:

- Мама, Папа, вы у меня самые-самые лучшие, самые терпеливые и самые умные родители на Земле! Я вас очень-при-очень люблю.

Костин отец незаметно, но с чувством пожал мне руку и даже пригласил на рыбалку...

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