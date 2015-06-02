Такой градусник придумали в странах, где занимаются электроникой. Довольно таки удобная и полезная штучка, во первых без ртути, во вторых ребенку будет даже в удовольствие пососать леденец, а тем временем палочка сделает свое дело , измерит температуру, и выведет результаты в экран. Странно, что в наших странах, все очень разумные, и ни чего не делается, по причине - не умеем.
Градусник-леденец
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Градусник-леденец
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antina
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 06 май 2015, 07:36
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Re: Градусник-леденец
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deshenez
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 18 сен 2012, 23:06
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Re: Градусник-леденец
Обоим по сорок, вместе уже миллион лет. Да что там миллион, их дочурка Даша, в сентябре в школу пойдет.
Естественно, свадьбу затеяли совсем не грандиозную, только для своих. Но, в любом случае, невеста в дорогом белом платье, была ослепительна как сварка, да и жених в полосатом костюме пытался не отставать. Особенно родители радовались, они уж и не надеялись.
Мы все утрамбовались в маленькую комнатку и оживленно галдели, поджидая, когда тетенька с назойливым голосом и красной папкой, торжественно призовет молодых к ответу.
Повисла некоторая пауза и маленькая Даша, со взрослой прической, громко спросила:
- Мама, а почему вы с Папой женитесь только сегодня?
У всех моих подружек в садике, родители сначала знакомились, потом влюблялись, потом женились, а уже только потом рожали детей. А вы почему сразу не поженились? Вы что, до сих пор не любили друг друга?
Пауза моментально победила всю комнату и стала угрожающе-бесконечной.
Невеста с трудом устояла на каблуках и невнятно ответила:
- Дашуля, ну ты что? Конечно же любили.
- Ну, так почему же вы не поженились раньше, еще до моего рождения?
- А-а-а… потому что, э-э-э… О, а ты лучше у Папы спроси. Он все тебе расскажет.
- Папочка, расскажи.
Костя хищно глянул на Анну, как казахский снайпер на Гитлера и, стараясь быть ласковым, ответил:
- Даша, мне сейчас не до твоих глупостей, помолчи пожалуйста, давай лучше потом. Потом поговорим.
Даша скрестила руки на груди и неслабо надулась.
Да и всеобщая пауза с опасными прострелами взглядов, никак не отпускала присутствующих.
Мне ничего не оставалось, как вставить свои «5 копеек», чтобы погасить назревающий семейный скандал:
- Даша, если ты так уж хочешь, то я расскажу тебе - почему твои родители не поженились много лет тому назад?
- Хочу, хочу, расскажи!
- Только это очень большая тайна, поэтому они тебе и не хотели говорить. Спроси, если разрешат, то я, так и быть, открою тебе эту тайну.
Девочка подбежала к маме и утонув в свадебном платье, запричитала:
- Мама, Папа, разрешите, пусть дядя Грубас мне все расскажет!
Костя и Аня опасливо переглянулись, но нехотя кивнули.
Я продолжил:
- Ну, тогда слушай: когда-то, очень-очень давно, когда твои Папа и Мама только познакомились и полюбили друг друга, они конечно же собирались пожениться, даже всех гостей уже позвали, но тут они вдруг подумали: - «А ведь когда-то в будущем, у нас родится ребенок, мальчик, а может даже, если повезет, то и девочка».
Даша заулыбалась и закивала, подтверждая, что она как раз девочка и есть.
- Так вот, родится эта девочка, подрастет, станет совсем большой, как ты, и однажды спросит: - «Мама, Папа, а какая у вас была свадьба? Хорошая? А какое платье? Красивое? А какой торт? Большой?»
Что родители смогли бы тебе ответить? «Да свадьба была веселая, но это было так давно, что мы толком уже и не помним, да и фотки, к сожалению куда-то потерялись…»
И вот тогда, твои Мама и Папа крепко призадумались, собрали всех гостей и сказали: «Извините, гости дорогие, но со свадьбой придется потерпеть еще десять лет, и все это ради нашего будущего ребенка. Ничего не поделаешь. А вот когда – этот самый ребенок родится и подрастет, тогда и приходите, повеселимся…»
Мы все тогда, конечно немножко расстроились, но делать было нечего, так голодные и разошлись по домам, ждать еще целых десять лет.
И вот, Даша, как раз сегодня, с тех пор прошло ровно десять лет, ты родилась, выросла и теперь сама сможешь стать настоящей гостьей на свадьбе родителей, чтобы увидеть все своими собственными глазами. Ну, разве это не чудо?
Даша повисла на шеях жениха и невесты и затараторила:
- Мама, Папа, вы у меня самые-самые лучшие, самые терпеливые и самые умные родители на Земле! Я вас очень-при-очень люблю.
Костин отец незаметно, но с чувством пожал мне руку и даже пригласил на рыбалку...
_________________________
с уважением http://kolesatyt.ru/catalog/shiny/yokohama/
- ulkior
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 03 авг 2015, 13:30
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Re: Градусник-леденец
Оптимиста первым подвели к гильотине и спросили его последнее желание.
Он ответил: «Жизнь была так прекрасна и интересна! Положите меня, пожалуйста, лицом вверх. Мне будет очень интересно смотреть на падающий нож».
Положили его лицом вверх, дернули рычаг, а нож заскрипел и остановился над самой шеей.
По обычаю его помиловали.
Спросили пессимиста о последнем желании.
Он сказал: «Жизнь была так гадка! А тут еще этот нож… И жадная до кровавых зрелищ толпа… Завяжите мне глаза и заткните уши ватой».
Его желание выполнили, дернули рычаг, но нож снова заскрипел и остановился над самой шеей.
Он тоже был помилован, согласно обычаю.
Зануду спрашивают:
- Твое последнее желание?
- Последнее желание, последнее желание… Лучше б гильотину починили…
_________________________
с уважением http://www.prom23.ru/catalog/svarochnoeoborudovanie/
- ulkior
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 03 авг 2015, 13:30
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Re: Градусник-леденец
возле входа три трупа мужчин лежат и все трое во весь рот улыбаются.
Посетитель к патологоанатому: мол, у вас здесь - морг или цирк, чего
это они все улыбаются?
- А, фигня. Первый пошёл в казино, проигрался в пух и прах, перезанял,
на последние купил жетон, бросил в "Однорукого" и джек-пот выпал. Ему
как миллион долларов наличными вынесли, он от счастья и...
- А со вторым что?
- Этот вообще примерный семьянин, тридцать лет уговаривал жену заняться
любовью в другой позе. Наконец уломал. И на вершине экстаза от инфаркта
к нам и отправился, дело известное, бывает.
- Ну а третий чего улыбается?
- Этого молнией шарахнуло...
- Ну и?..
- Думал, что его фотографируют.
_________________________
с уважением http://www.pronto-office.ru/catalog/1/
- ulkior
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 03 авг 2015, 13:30
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Re: Градусник-леденец
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Вафелька
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 15 мар 2016, 15:39
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Re: Градусник-леденец
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Akimi
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 20 янв 2021, 05:21
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