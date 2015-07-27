репетитор английский и немецкий
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
репетитор английский и немецкий
Преподаю английский и немецкий языки любой уровень.в 2004 году закончила новосибирский гос педагогический универ.факультет иностранных языков.англо-немецкое отделение.работала как в государственных,так и в частных школах.60 минут занятие 15 лев.Наталья Валерьевна.проживают в бургас е в солнечном береге рядом с автовокзалом.также возможен выезд на разумное расстояние. Nrepetina@yandex.ru
- veilchen
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 27 июл 2015, 15:20
-
Re: репетитор английский и немецкий
Репетитор английский и немецкий телефон +35 90 888891494
- veilchen
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 27 июл 2015, 15:20
-
Re: репетитор английский и немецкий
Мы ребенка в эту школу водим https://b2o6school.ru/kurs_poliglotiki/ на английский. Обучение качественное, дочке очень нравится.
- Samantha
- Писатель
-
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
-
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3