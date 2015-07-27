репетитор английский и немецкий

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репетитор английский и немецкий

Новое сообщение veilchen » 27 июл 2015, 15:32

Преподаю английский и немецкий языки любой уровень.в 2004 году закончила новосибирский гос педагогический универ.факультет иностранных языков.англо-немецкое отделение.работала как в государственных,так и в частных школах.60 минут занятие 15 лев.Наталья Валерьевна.проживают в бургас е в солнечном береге рядом с автовокзалом.также возможен выезд на разумное расстояние. Nrepetina@yandex.ru


veilchen
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 июл 2015, 15:20
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Re: репетитор английский и немецкий

Новое сообщение veilchen » 04 авг 2015, 16:12

Репетитор английский и немецкий телефон +35 90 888891494
veilchen
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 июл 2015, 15:20
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Re: репетитор английский и немецкий

Новое сообщение Samantha » 22 май 2021, 00:54

Мы ребенка в эту школу водим https://b2o6school.ru/kurs_poliglotiki/ на английский. Обучение качественное, дочке очень нравится.
Samantha
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Сообщения: 56
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