Хотим детей, но есть проблемы...

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Хотим детей, но есть проблемы...

Новое сообщение Ризотто » 28 мар 2016, 22:15

Два года мотаемся из страны в страну, и все это время не можем зачать малыша. Я уже грешу на перелеты, ведь судя по анализам все должно быть хорошо. Скажите из своего опыта в какой клинике могут помочь с этим? Какой у вас опыт? можно предлагать и Москву и Питер, по мимо Болгарии.


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Ризотто
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Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 мар 2016, 21:59
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Re: Хотим детей, но есть проблемы...

Новое сообщение Юлллка » 01 апр 2016, 09:12

А с чем Вам помощь нужна? Вам диагнозов же никаких не ставят? Может, не время ещё. Хотя с репродуктологом можно бы и посоветоваться, показать свои анализы, обследования, может и поможет Вам разобраться в ситуации. У меня есть один толковый доктор, но она в Питере. Можете ей на е-мейл krutsova@euromed-invitro.ru отправить свои все результаты обследований, она проконсультирует. Я так и поступала, она мне очень хорошие рекомендации дала, назначила дополнительные обследования, порекомендовала эффективное лечение, я очень ею довольна
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Сообщения: 4
Зарегистрирован: 01 апр 2016, 09:03
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Re: Хотим детей, но есть проблемы...

Новое сообщение Ризотто » 01 апр 2016, 10:13

Помочь с бесплодием, ведь это именно оно, раз два года не получается. Ну вот я и хочу обратиться в какую-то клинику чтоб пройти полное обследование, потому что базовые анализы, когда сдавала перед НГ были в норме, значит есть что-то более серьёзное… Врач вот так онлаин может консультировать? Я читала о Питерских клиниках, и об этой тоже хорошие отзывы. Если не секрет с какой проблемой вы обращались туда? Как быстро помогли?
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Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 мар 2016, 21:59
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Re: Хотим детей, но есть проблемы...

Новое сообщение Юлллка » 01 апр 2016, 14:18

Ой ну не ставьте сами себе диагноз, я Вас прошу, предоставьте это доктору. И кстати, ничего такого в консультациях по электронной почте нет, ведь она видит все результаты, ей не обязательно видеть пациента каждый раз. Конечно, и личные консультации нужны, но ездить каждый раз, чтоб показать результат обследования мне кажется лишним. Это и время отнимает, и деньги. А обращалась я туда как и все - детки не получались. Но мы с мужем подлечились, следуя её назначениям и всё у нас вышло, теперь мы родители!
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Сообщения: 4
Зарегистрирован: 01 апр 2016, 09:03
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Re: Хотим детей, но есть проблемы...

Новое сообщение ilmira53 » 25 янв 2017, 15:22

Если у вас достаточно хорошие анализы, то отчаиваться не нужно. придет время и вы забеременеете.
ilmira53
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Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 18:27
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Re: Хотим детей, но есть проблемы...

Новое сообщение Lansa » 05 май 2017, 15:05

Видимо стоит перестать мотаться и серьезно заняться зачатием. Может у вас из за постоянной реаклиматизации проблемы?
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Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 май 2017, 14:52
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Re: Хотим детей, но есть проблемы...

Новое сообщение Суворова » 27 окт 2018, 10:25

эти проблемы теперь у каждого второго есть. просто не давайтесь и пройдите обследование.
Суворова
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Сообщения: 29
Зарегистрирован: 25 окт 2018, 19:28
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Re: Хотим детей, но есть проблемы...

Новое сообщение Miklakova » 31 окт 2018, 20:38

когда люди деток хотят и ест проблемы, они идут куда? ну да, к врачам, да кто верит в Бога - в церковь, кто нет - к гадалкам, ворожеям. другие выбирают третий вариант, смотрят этот http://hochyu-zaberemenet.ru сайт и добиваются успеха, спустя время, успешно забеременев.
Miklakova
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Сообщения: 30
Зарегистрирован: 25 окт 2018, 19:24
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Re: Хотим детей, но есть проблемы...

Новое сообщение Суворова » 06 ноя 2018, 22:03

ЭКО же есть...оно открывает безграничные возможности и даже зачатие zaberemenet-dvoynei.ru/zaberemenet-dvojnej-s-pomoshhyu-eko.html двойняшками....Попробовать всегда можно, врачи вам рады будут помочь, коли беременность естественная ен получается.
Суворова
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Сообщения: 29
Зарегистрирован: 25 окт 2018, 19:28
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Re: Хотим детей, но есть проблемы...

Новое сообщение Степания » 14 июн 2019, 22:14

Не все могут себе позволить ЭКО
Степания
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Сообщения: 33
Зарегистрирован: 31 май 2019, 21:36
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