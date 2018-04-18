Помогите пожалуйста советами, какие вообще стрижки самые популярные нынче для ребенка.
Модные стрижки для ребенка
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Модные стрижки для ребенка
Подбираю модную стрижку для ребенка.
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Харси
- Писатель
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- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 15:16
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Re: Модные стрижки для ребенка
Сейчас каждый как хочет, так и делает себе стрижку. Она и считается модной.
- Karolika
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 27 окт 2021, 20:10
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Re: Модные стрижки для ребенка
А что там нужно выбирать для мальчика, подстричь коротко вот и вся стрижка.
- lianara
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 27 окт 2021, 20:25
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Re: Модные стрижки для ребенка
У моей сестры мальчик, то она ему дома сама делает стрижки. Купила себе машинку для стрижки волос https://www.andis.com.ru/catalog/trimmers/ и каждый раз как нужно подстричь - может это сделать без проблем в удобно время. А при наличии разных насадок так и вообще можно сделать любую стрижку.
- Indianna
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 27 окт 2021, 19:25
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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