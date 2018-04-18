Модные стрижки для ребенка

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Модные стрижки для ребенка

Новое сообщение Харси » 18 апр 2018, 20:57

Подбираю модную стрижку для ребенка.

Помогите пожалуйста советами, какие вообще стрижки самые популярные нынче для ребенка.



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Харси
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Сообщения: 54
Зарегистрирован: 24 авг 2017, 15:16
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Re: Модные стрижки для ребенка

Новое сообщение Karolika » 27 окт 2021, 20:22

Сейчас каждый как хочет, так и делает себе стрижку. Она и считается модной.
Karolika
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 окт 2021, 20:10
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Re: Модные стрижки для ребенка

Новое сообщение lianara » 27 окт 2021, 20:28

А что там нужно выбирать для мальчика, подстричь коротко вот и вся стрижка.
lianara
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 окт 2021, 20:25
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Re: Модные стрижки для ребенка

Новое сообщение Indianna » 27 окт 2021, 20:30

У моей сестры мальчик, то она ему дома сама делает стрижки. Купила себе машинку для стрижки волос https://www.andis.com.ru/catalog/trimmers/ и каждый раз как нужно подстричь - может это сделать без проблем в удобно время. А при наличии разных насадок так и вообще можно сделать любую стрижку.
Indianna
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