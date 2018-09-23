Что подарить племяннику?

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Что подарить племяннику?

Новое сообщение Samantha » 23 сен 2018, 21:28

Всем привет. У племянника совсем скоро день рождения. Думаю взять тут конструктор Лего. Как думаете? Понравится? Ребенку 4 годика.


Samantha
Писатель
 
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
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Re: Что подарить племяннику?

Новое сообщение OlgaDar » 11 янв 2019, 09:17

Для мальчика лего самое то.
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OlgaDar
Читатель
 
Сообщения: 45
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Re: Что подарить племяннику?

Новое сообщение LVS » 09 июн 2019, 22:35

Думаю конечно понравится дети любят такие штучки
LVS
Фанат
 
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Что подарить племяннику?

Новое сообщение Prokl » 10 июн 2019, 10:29

Детскую парту трансформер можно взять, они удобно раскладываются, дети любят за ними уроки делать и просто играть, рисовать и так далее, свое место у ребенка так сказать появится, выбрать парту можно в Мире Парт https://xn--80aplneco.xn--p1ai это гипермаркет такой крупный
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
Prokl
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Сообщения: 181
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Что подарить племяннику?

Новое сообщение Margaret » 07 июн 2020, 13:08

В 4 года детей только игрушки интересуют.
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Margaret
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