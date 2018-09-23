Что подарить племяннику?
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Что подарить племяннику?
Всем привет. У племянника совсем скоро день рождения. Думаю взять тут конструктор Лего. Как думаете? Понравится? Ребенку 4 годика.
- Samantha
- Писатель
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- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
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Re: Что подарить племяннику?
Для мальчика лего самое то.
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OlgaDar
- Читатель
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- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 06 янв 2019, 18:22
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Re: Что подарить племяннику?
Думаю конечно понравится дети любят такие штучки
- LVS
- Фанат
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- Сообщения: 111
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Что подарить племяннику?
Детскую парту трансформер можно взять, они удобно раскладываются, дети любят за ними уроки делать и просто играть, рисовать и так далее, свое место у ребенка так сказать появится, выбрать парту можно в Мире Парт https://xn--80aplneco.xn--p1ai это гипермаркет такой крупный
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- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 181
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Что подарить племяннику?
В 4 года детей только игрушки интересуют.
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Margaret
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 07 июн 2020, 11:51
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