Детские товары

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Детские товары

Новое сообщение Samantha » 02 дек 2018, 16:31

Всем привет. рекомендую вам, форумчане, интернет-магазин детских товаров Кораблик. Такой хороший магазин, нам прям вообще так нравится. Во-первых, ассортимент там у них очень широкий, а во-вторых, цены приемлемые.


Samantha
Писатель
 
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
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Re: Детские товары

Новое сообщение OlgaDar » 11 янв 2019, 09:16

Выбор хороший вполне.
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OlgaDar
Читатель
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 06 янв 2019, 18:22
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Re: Детские товары

Новое сообщение LVS » 09 июн 2019, 22:34

Неплохой выбор но с ценами не все ясно
LVS
Фанат
 
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Детские товары

Новое сообщение Prokl » 10 июн 2019, 10:14

Жаль детских парт там не было ,а так действительно магазин детских товаров занимательный очень, ну ничего мы нашли подходящую парту ребенку в Мире Парт https://xn--80aplneco.xn--p1ai это крупный гипермаркет где парт для ребенка такое море, что даже растеряться попервой можно, но ребенку это обязательно
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
Prokl
Фанат
 
Сообщения: 188
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Детские товары

Новое сообщение Froes » 05 окт 2019, 01:13

У меня знакомые активно продают детскую посуду. У них выгодно выстроена цепочка прибыли.

Закупают товар оптом через компанию опт-тойс https://opt-toys.ru/category/detskaya-posuda/bambukovaya-posuda/ по выгодной стоимости. А потом реализуют через свой интернет-магазин уже не оптом. Товар всегда разбирают.

Froes
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 окт 2019, 01:04
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