Froes » 05 окт 2019, 01:13

У меня знакомые активно продают детскую посуду. У них выгодно выстроена цепочка прибыли.

Закупают товар оптом через компанию опт-тойс https://opt-toys.ru/category/detskaya-posuda/bambukovaya-posuda/ по выгодной стоимости. А потом реализуют через свой интернет-магазин уже не оптом. Товар всегда разбирают.