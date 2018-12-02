Детские товары
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
Детские товары
Всем привет. рекомендую вам, форумчане, интернет-магазин детских товаров Кораблик. Такой хороший магазин, нам прям вообще так нравится. Во-первых, ассортимент там у них очень широкий, а во-вторых, цены приемлемые.
- Samantha
- Писатель
-
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
-
Re: Детские товары
Выбор хороший вполне.
-
OlgaDar
- Читатель
-
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 06 янв 2019, 18:22
-
Re: Детские товары
Неплохой выбор но с ценами не все ясно
- LVS
- Фанат
-
- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
-
Re: Детские товары
Жаль детских парт там не было ,а так действительно магазин детских товаров занимательный очень, ну ничего мы нашли подходящую парту ребенку в Мире Парт https://xn--80aplneco.xn--p1ai это крупный гипермаркет где парт для ребенка такое море, что даже растеряться попервой можно, но ребенку это обязательно
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
- Prokl
- Фанат
-
- Сообщения: 188
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
-
Re: Детские товары
У меня знакомые активно продают детскую посуду. У них выгодно выстроена цепочка прибыли.
Закупают товар оптом через компанию опт-тойс https://opt-toys.ru/category/detskaya-posuda/bambukovaya-posuda/ по выгодной стоимости. А потом реализуют через свой интернет-магазин уже не оптом. Товар всегда разбирают.
- Froes
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 05 окт 2019, 01:04
-
Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5