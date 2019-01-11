Имя для малышки

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Имя для малышки

Новое сообщение OlgaDar » 11 янв 2019, 09:15

Хотим выбрать имя для нашего ребенка и оказывается, имя играет важную роль в целом в

жизни и судьбе человека. Нравится Аврора и Алевтина, какое лучше выбрать? Мне кажется Аврора более женственное.



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OlgaDar
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Сообщения: 33
Зарегистрирован: 06 янв 2019, 18:22
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Re: Имя для малышки

Новое сообщение 1kryptik » 18 ноя 2019, 20:48

Остался очень доволен юристами компании "Бествей".. грамотные, умные, вели все мои бумаги от начала и до логического конца сделки. Встали в очередь на квартиру, спустя 8 месяцев уже поселились, чувства просто переполняют!
1kryptik
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 окт 2019, 20:25
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