Что ребенку лучше купить самокат или гироскутер?
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Что ребенку лучше купить самокат или гироскутер?
Что ребенку лучше купить самокат или гироскутер?
- LionStorm
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 31 янв 2019, 07:46
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Re: Что ребенку лучше купить самокат или гироскутер?
Думаю лучше самок чем гироскутер, меньше будет травм.. На гироскутере можно и голову скрутить.
- Альберт Вороненко
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 31 янв 2019, 19:17
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Re: Что ребенку лучше купить самокат или гироскутер?
Мне абсолютно без разницы, если собрались покупать ребенку такую игрушку, то лучше спросите у него, что он больше хочет. Это будет самое верное решение данной проблемы. Могу предложить выбор транспорта для детей. http://sportum.ru
- Diduo
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 01 фев 2019, 02:34
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Re: Что ребенку лучше купить самокат или гироскутер?
Купите ребенку или велосипед или роликовые коньки, пускай катается малый, я видел все это дешевле можно взять на http://mag.gorod-igrushek.ru и ам же много чего другого интересного по детским товарам, вам стоит внимательно изучить их каталог
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 182
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Что ребенку лучше купить самокат или гироскутер?
Prokl писал(а):Купите ребенку или велосипед или роликовые коньки, пускай катается малый
Именно, вместо того, чтобы дети развивались физически, им дарят электросамокаты, гироскутеры и игровые приставки, чтобы они вообще из дома не выходили))
Вот наш на роликах целыми днями рассекает, приучили его, каждый месяц приходится в каталог запчастей лезть и покупать подшипники, ролики не выдерживают такой нагрузки)
- Weelka
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 19 май 2019, 00:56
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- Marlen
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 13 сен 2019, 09:35
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Re: Что ребенку лучше купить самокат или гироскутер?
самокат, гироскутер слишком дорого и разбалуешь ребенка
- Alexy
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 17 окт 2019, 21:09
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Re: Что ребенку лучше купить самокат или гироскутер?
Смотря какой возраст ребенка. Мне кажется, все таки самокат лучше.
- ira19840
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 06 мар 2020, 11:52
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Сообщений: 8 • Страница 1 из 1
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