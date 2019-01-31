Weelka » 24 авг 2019, 21:04

Prokl писал(а): Купите ребенку или велосипед или роликовые коньки, пускай катается малый

Именно, вместо того, чтобы дети развивались физически, им дарят электросамокаты, гироскутеры и игровые приставки, чтобы они вообще из дома не выходили))

Вот наш на роликах целыми днями рассекает, приучили его, каждый месяц приходится в каталог запчастей лезть и покупать подшипники, ролики не выдерживают такой нагрузки)