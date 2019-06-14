ladone » 06 авг 2021, 09:31

Оказалось, что на рынке продаются антивандальные урны с металлическим каркасом и полностью закрытого формата. Оптимальный вариант, поскольку с таких урн еще и запахов никаких исходить не будет. В общем, решили, что нужноурны Вinology для своего двора. По сроку окупаемости должны за пару месяцев отбиться, поскольку отлично экономят расходы на вывозе за счет прессования и датчика уровня заполняемости мусорного бака.