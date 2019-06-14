Урны

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Урны

Новое сообщение Prokl » 14 июн 2019, 15:17

Для парка какие можно взять урны под мусор, как вообще их лучше установить чтобы не сломали и не испортили


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Re: Урны

Новое сообщение LVS » 15 июн 2019, 14:20

Prokl писал(а):Для парка какие можно взять урны под мусор, как вообще их лучше установить чтобы не сломали и не испортили

Нужно брать урны для раздельного складирования мусора, вот гляньте тут https://www.stimex-trade.ru/catalog/160 как раз идеальный очень даже современный вариант мусоросбора в местах массового скопления людей мне кажется

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Re: Урны

Новое сообщение ladone » 06 авг 2021, 09:29

Я тоже несколько месяцев задавалась данными вопросами .
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Re: Урны

Новое сообщение ladone » 06 авг 2021, 09:31

Оказалось, что на рынке продаются антивандальные урны с металлическим каркасом и полностью закрытого формата. Оптимальный вариант, поскольку с таких урн еще и запахов никаких исходить не будет. В общем, решили, что нужно заказать тут урны Вinology для своего двора. По сроку окупаемости должны за пару месяцев отбиться, поскольку отлично экономят расходы на вывозе за счет прессования и датчика уровня заполняемости мусорного бака.
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