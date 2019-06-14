Урны
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Урны
Для парка какие можно взять урны под мусор, как вообще их лучше установить чтобы не сломали и не испортили
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- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 180
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Урны
Prokl писал(а):Для парка какие можно взять урны под мусор, как вообще их лучше установить чтобы не сломали и не испортили
Нужно брать урны для раздельного складирования мусора, вот гляньте тут https://www.stimex-trade.ru/catalog/160 как раз идеальный очень даже современный вариант мусоросбора в местах массового скопления людей мне кажется
- LVS
- Фанат
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- Сообщения: 110
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Урны
Я тоже несколько месяцев задавалась данными вопросами .
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ladone
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 06 авг 2021, 09:25
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Re: Урны
Оказалось, что на рынке продаются антивандальные урны с металлическим каркасом и полностью закрытого формата. Оптимальный вариант, поскольку с таких урн еще и запахов никаких исходить не будет. В общем, решили, что нужно заказать тут урны Вinology для своего двора. По сроку окупаемости должны за пару месяцев отбиться, поскольку отлично экономят расходы на вывозе за счет прессования и датчика уровня заполняемости мусорного бака.
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ladone
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 06 авг 2021, 09:25
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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