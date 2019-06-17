Аркады
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Аркады
Здравствуйте. Не так давно я открыла для себя жанр игры, под названием «аркада» и теперь стараюсь просматривать многочисленные сайты в интернете, чтобы найти игры с необычными сюжетными линиями. Перешла по ссылке http://www.game-leader.ru/arcade/ на страницу с аркадами, которые можно скачать на свой компьютер и была приятно удивлена. Оказывается, достаточно потратить всего несколько минут времени на изучение информации, а потом можно приступать к игровому процессу. Скажите, какой жанр игр вы предпочитаете? Хотелось бы обсудить прямо сейчас эту тему.
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Неваляшка
- Писатель
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- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Re: Аркады
Привет. А мы со своей дочуркой игаем в игры для девочек , а жанров в этих играх очень большое колличество и игры очень увлекательные. Яркие и милые, ну как они могут не понравится.
- alisana
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 17 янв 2021, 18:38
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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