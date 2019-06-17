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Аркады Неваляшка » 17 июн 2019, 13:24 Здравствуйте. Не так давно я открыла для себя жанр игры, под названием «аркада» и теперь стараюсь просматривать многочисленные сайты в интернете, чтобы найти игры с необычными сюжетными линиями. Перешла по ссылке http://www.game-leader.ru/arcade/ на страницу с аркадами, которые можно скачать на свой компьютер и была приятно удивлена. Оказывается, достаточно потратить всего несколько минут времени на изучение информации, а потом можно приступать к игровому процессу. Скажите, какой жанр игр вы предпочитаете? Хотелось бы обсудить прямо сейчас эту тему.





Неваляшка Писатель Сообщения: 55 Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25 Личное сообщение Вернуться к началу

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