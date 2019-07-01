детский сад

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детский сад

Новое сообщение Oinar » 01 июл 2019, 15:56

Хочу своего ребенка отдать в хороший детский сад, подскажите хороший сад в Питере, не могу определится


Oinar
Читатель
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 01 май 2019, 21:33
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Re: детский сад

Новое сообщение Карабас » 01 июл 2019, 21:46

ну в детский сад конечно вообще легко обратится вам думаю что вам стоит найти в вашем городе частный детский сад
Карабас
Писатель
 
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: детский сад

Новое сообщение ВиллиВОнка » 02 июл 2019, 22:25

Всем привет, не давно тоже своего ребенка в детский сад первый раз отдели, так как вообще мне пришлось много разных сайтов просмотреть, я вам вот посоветовал бы детский сад - http://erudit.club
ВиллиВОнка
Писатель
 
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: детский сад

Новое сообщение Valeriy12 » 02 апр 2020, 09:35

Ищите по отзывам на гугл и яндекс картах, там много полезного
Valeriy12
Читатель
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 14 мар 2019, 11:34
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Re: детский сад

Новое сообщение Komar » 02 апр 2020, 10:49

Могу порекомендовать вам использовать сценарии выпускного в детском саду. Моя жена работает воспитательницей и эта информация из интернета помогла ей организовать веселый и яркий выпускной, который всем малышам и их родителям пришелся по душе!

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Komar
Читатель
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 10 апр 2019, 10:18
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