Конструктор для мальчика
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Re: Конструктор для мальчика
С ребенком заниматься надо и вместе гулять в разные игры .
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igordk
- Читатель
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- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 05 янв 2019, 08:29
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Re: Конструктор для мальчика
Можно играть не только конструктором. Есть еще настольные игры, ролевые.
- Леся
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 20 окт 2021, 01:23
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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