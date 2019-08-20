Конструктор для мальчика

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Re: Конструктор для мальчика

Новое сообщение igordk » 20 авг 2019, 21:45

С ребенком заниматься надо и вместе гулять в разные игры .


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igordk
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Зарегистрирован: 05 янв 2019, 08:29
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Re: Конструктор для мальчика

Новое сообщение Леся » 06 дек 2021, 23:37

Можно играть не только конструктором. Есть еще настольные игры, ролевые.
Леся
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 20 окт 2021, 01:23
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