Частный детский сад. Какой самый лучший в Питере?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Частный детский сад. Какой самый лучший в Питере?

Новое сообщение Hoollywood23 » 13 окт 2019, 17:10

Понимаю, что тема больше для мамы, но там пусть жена роет. Я же спрошу здесь. Собственно - надеяться на очередь на следующий год? Или есть где сейчас свободные места?


Hoollywood23
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 19:41
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Дети

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group