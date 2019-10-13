Частный детский сад. Какой самый лучший в Питере?
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Частный детский сад. Какой самый лучший в Питере?
Понимаю, что тема больше для мамы, но там пусть жена роет. Я же спрошу здесь. Собственно - надеяться на очередь на следующий год? Или есть где сейчас свободные места?
- Hoollywood23
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 19:41
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