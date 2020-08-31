наушники для прослушивания музыки
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
наушники для прослушивания музыки
в каких наушниках вы слушаете музыку, посоветуйте вариант для покупки?
- Mila Kovalchuk
- Читатель
-
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 16 май 2019, 14:21
-
Re: наушники для прослушивания музыки
у меня беспроводные.
- Aleksyu
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 15 июл 2019, 17:14
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4