Велосипед

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Велосипед

Новое сообщение Неваляшка » 22 дек 2020, 11:42

Ребенку исполняется двенадцать, просит подарить БМХ, раньше на таком не катался, только на горном. Стоит ли брать или надо ему еще на пару лет подрасти?


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Неваляшка
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Re: Велосипед

Новое сообщение Laluna » 22 дек 2020, 12:16

Неваляшка писал(а):Ребенку исполняется двенадцать, просит подарить БМХ, раньше на таком не катался, только на горном. Стоит ли брать или надо ему еще на пару лет подрасти?

Если ребенок настроен серьезно и понимает, что БМХ это не только круто, но еще и ответственность, можете взять. Сейчас у молодежи целая культура, связанная с этими велосипедами. Я своему сыну тоже брала, вот тут https://pro-market.kz/catalog/velo/velosipedy-bmx/ тогда вместе выбирали, но он не долго катался. Около года поездил, потом сказал, что велосипед клевый, но вот компания ему не подходит и все забросил.

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Laluna
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Re: Велосипед

Новое сообщение sasha5060 » 18 янв 2021, 13:17

лучшие велики мы покупали в магазине ВЕЛИКИ
sasha5060
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