Ткань

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Ткань

Новое сообщение Laluna » 31 дек 2020, 10:56

Собираю приданное малышу, застопорилась на одеялах. Сколько их надо, какой размер, из какого материала? На улицу у нас одеяло есть, а вот под чем дома у вас спит ребенок?


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Laluna
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Re: Ткань

Новое сообщение Неваляшка » 31 дек 2020, 11:47

Здравствуйте, у меня первый спал под байковым одеялом, причем как полагается заправленным в пододеяльник. Младшему я нашила несколько покрывал, вот тут https://astratextil.ru/ купила флис и просто штук шесть разных сделала. Второй вариант мне удобнее оказался, одеяло всегда можно в стирку закинуть, флис мягкий, легкий, одно удовольствие от его использования, да и постельное к нему не нужно.
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Неваляшка
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Re: Ткань

Новое сообщение Kventin Avagaro » 11 фев 2021, 19:13

А я люблю верблюжью шерсть, мягкая и тёплая
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