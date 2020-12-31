Ткань
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Ткань
Собираю приданное малышу, застопорилась на одеялах. Сколько их надо, какой размер, из какого материала? На улицу у нас одеяло есть, а вот под чем дома у вас спит ребенок?
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Laluna
- Читатель
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- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Re: Ткань
Здравствуйте, у меня первый спал под байковым одеялом, причем как полагается заправленным в пододеяльник. Младшему я нашила несколько покрывал, вот тут https://astratextil.ru/ купила флис и просто штук шесть разных сделала. Второй вариант мне удобнее оказался, одеяло всегда можно в стирку закинуть, флис мягкий, легкий, одно удовольствие от его использования, да и постельное к нему не нужно.
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Неваляшка
- Писатель
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- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Re: Ткань
А я люблю верблюжью шерсть, мягкая и тёплая
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Kventin Avagaro
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 10 фев 2021, 18:46
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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